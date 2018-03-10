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Актер Эммануил Виторган сообщил о рождении дочери

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Фото: ТАСС/Джавахадзе Зураб
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У 78-летнего народного артиста России Эммануила Виторгана родилась дочь. Об этом актер рассказал «Пятому каналу».

«Нашей девочке сегодня только 12 дней. То, что она появилась в нашей семье - это такой подарок, такой подарок!», –– рассказал Виторган.

Он отметил, что особенное счастье испытывает его супруга 56-летняя Ирина, которая длительное время не могла родить. По его словам, она не намерена останавливаться на одном ребенке.

«И нет никакой мысли о том, что я, достаточно пожилой человек, что я смогу увидеть? Все увижу! И как она замуж выйдет - в том числе!», –– отметил артист.

Девочку назвали Этель. При этом актер сообщил, что очень долго пытались выбрать имя, но когда случайно наткнулись на имя олицетворяющее добро поняли, что это оно.

2 марта сообщалось, что в многодетной воронежской семье родилась девочка, которую назвали Россией.

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