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В многодетной воронежской семье родилась Россия

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Jeff Tzu-chao Lin
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Многодетная семья из Воронежской области назвала дочь Россией. Девочка родилась в феврале — это уже шестой ребенок в семье.

Счастливые родители — Николай и Наталья Шишкины — получили поздравления и подарки от работников ЗАГСа, местных депутатов и журналистов, сообщает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, в 2017 году в московских ЗАГСах самыми оригинальными именами новорожденных стали Форвард, Норд, Орфей и Франклин, Златозара, Ладислава, Аграфена и Искра. А в Северной столице — Ведамир, Летисей, Неонил, Северий, а также Вия, Китана, Николая, Одри и Октябрина.

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