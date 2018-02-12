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Суд Екатеринбурга признал удалившую грудь женщину мужчиной

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Фото: Global Look Press/Danita Delimont Stock Photograph
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Суд Екатеринбурга признал местную жительницу Юлию Савиновских, ранее удалившую себе грудь, мужчиной и отказался вернуть ей приемных детей.

По словам ее адвоката Алексея Бушмакова, в повторном решении инстанции указано, что женщина состоит в однополом браке, который не может быть зарегистрирован на территории России.

«Идентификация Савиновских Ю.В. себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества», — цитирует постановление «РИА Новости».

В сентябре 2017 года жительница Екатеринбурга заявила, что у нее изъяли приемных детей после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез. По ее словам, она пошла на этот шаг, так как слишком большой размер груди доставлял неудобства.

Савиновских попросила суд пересмотреть решение. Однако власти отказали ей в этом, сославшись на некую болезнь женщины, при которой запрещено усыновление, и антисанитарные условия дома. Органам опеки не понравились также ее посты в интернете, где она якобы под мужским псевдонимом писала рассказы о жизни трансгендера.

Позднее Савиновских и ее адвокат заявили об отсутствии у женщины планов по смене пола, а также заболеваний, которые препятствуют усыновлению, но суд не стал менять свое решение. Последнее решение суда они намерены оспаривать.

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