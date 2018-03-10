Украина получила статус страны-аспиранта НАТО

НАТО предоставило Украине статус «страны-аспиранта». Он дает стране возможность начать обсуждать вопрос своего членства в альянсе. Власти Украины вместе с европейскими партнерами примут участие в разработке дальнейшего плана действий.

Статус аспиранта абсолютных гарантий по вступлению в НАТО не дает. Одно из главных условий полноценного членства — соответствие вооруженных сил страны силам участников НАТО. Согласно договору Киева и Брюсселя, Украина должна достичь его к 2020 году.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.