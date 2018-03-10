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Россияне стали первыми на международном кайт-марафоне на Онежском озере

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Фото: ТАСС/Подгорный Игорь
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Команда из России заняла первое место на международном кайт-марафоне «Транс-Онего», преодолев 300 км по Онежскому озеру. Об этом заявил в субботу, 10 марта, организатор соревнований Дмитрий Бубновиков.

«Соревнования прошли без происшествий. Из 32 стартовавших команд до финиша из-за сложной дистанции и слабого ветра дошли лишь 18», – цитирует его ТАСС.

Всего в соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из шести стран, которым надо было пройти под буксировочным кайтом (воздушным змеем) на доске от Петрозаводска до Медвежьегорска.

7 марта в Казани на лыжной трассе вокруг озера Лебяжье демонтировали светильники. Решение было принято после нескольких краж фонарей. Таким образом, первая освещенная трасса в городе, открытая в конце прошлого года, осталась без света.

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