В Казани убрали фонари с первой освещенной трассы на Лебяжьем озере

В Казани на лыжной трассе вокруг озера Лебяжье демонтировали светильники. Решение было принято после нескольких краж фонарей. Таким образом, первая освещенная трасса в городе, открытая в конце прошлого года, осталась без света.

Как напоминает ресурс ProKazan.ru, предполагалось, что фонари будут работать с 16:00 до 7:30, чтобы можно было кататься на лыжах круглосуточно. Однако уже в начале февраля оттуда пропало несколько светильников. Подобный инцидент произошел и в середине февраля. В общей сложности было похищено 12 фонарей из 165.

После этого и было принято решение полностью демонтировать освещение. Сейчас специалисты думают над способом крепить фонари к столбам так, чтобы их невозможно было украсть.