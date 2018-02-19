Гостехнадзор обеспокоен порчей снегоходами лыжных трасс на Сахалине

Гостехнадзор организовал специальный рейд для предотвращения порчи лыжных трасс на Сахалине. В ведомстве отмечают, что виной этому — водители снегоходов. Правда, действенных мер борьбы, кроме профилактических бесед и проверки документов, пока не существует.

Как рассказали ИА SakhalinMedia в областном министерстве спорта и молодежной политики, повлиять на водителей снегоходов не получается из-за того, что лыжные трассы не имеют официального статуса спортивных объектов. Поэтому инспекторам остается лишь проверять документы.

В ведомстве напомнили, что снегоход обязательно должен быть зарегистрирован, а у водителя должно быть удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией Al. Кроме того, снегоходы должны быть представить на технический осмотр в органы гостехнадзора.

Агентство уточняет, что гостехнадзор, школа зимних видов спорта и местные правоохранительные органы будут проводить совместные рейды каждую неделю. Кроме того, на лыжных трассах планируется установить камеры видеонаблюдения.