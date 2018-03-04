Один лыжник погиб и один пропал без вести в результате схода лавин в Альпах

Один лыжник погиб и еще один пропал без вести в результате схода двух снежных лавин в департаменте Верхняя Савойя во Французских Альпах.

Всего под лавины 4 марта попали шестеро лыжников. Двое оказались под снегом в местечке Самоэн, еще четверо — вблизи от местечка Валлорсин, передает телеканал LCI.

Как писал портал iz.ru, во Французских Альпах 3 марта попали под лавину пятеро лыжников из Испании. Один из них погиб, еще один был госпитализирован с травмами.