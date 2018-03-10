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Участников парада Победы на Красной площади тестируют психологи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Участников-военнослужащих парада Победы на Красной площади в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне протестировали психологи и признали годными к тренировкам. Об этом заявили в штабе Западного военного округа (ЗВО) в субботу, 10 марта.

Результаты тестов более чем из 200 вопросов и собеседования с психологами позволили сформировать экипажи боевых машин и парадные расчеты из военнослужащих с учетом их характера, темперамента и личных качеств, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, выяснилось, что участие в параде на Красной площади для 60% военнослужащих — одна из целей службы.

На данный момент порядка 12 тыс. военнослужащих приступили к тренировкам для участия в военном параде 9 мая на Красной площади.

28 февраля стало известно, что в праздничных мероприятиях по случаю 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне задействуют порядка 160 тыс. волонтеров. Добровольцы будут помогать в организации празднования Дня Победы 9 мая в разных городах России.

Для того чтобы присоединиться к волонтерскому движению, необходимо заполнить анкету и подать заявку по одному из трех направлений: помощь ветеранам ВОВ и благоустройство памятных мест и воинских захоронений, сопровождение «Бессмертного полка» в своем городе и конкурс «Послы Победы», который даст возможность принять участие в параде Победы в Москве и Санкт-Петербурге.

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