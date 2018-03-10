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Танки не будут участвовать в военном параде в Вашингтоне

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Lev Radin
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Танки не будут принимать участие в военном параде в Вашингтоне, который пройдет, как ожидается, 11 ноября — в национальный праздник США День ветеранов.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на документ Пентагона.

В нем указывается, что в параде не будет участвовать тяжелая гусеничная техника, а «лишь колесные транспортные средства». Такие ограничения будут предприняты для того, чтобы «минимизировать ущерб местной инфраструктуре», в том числе дорожному покрытию, говорится в документе.

Планируется, что шествие пройдет от Белого дома до Капитолийского холма, где располагается конгресс США. Президент страны Дональд Трамп, как ожидается, будет наблюдать за парадом на смотровой площадке, которую соорудят рядом со зданием конгресса.

Ранее Трамп заявлял, что цель парада — отдать дань уважения ветеранам и действующим военным.

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