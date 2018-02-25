Трамп рассказал о сроках проведения военного парада в США

Президент США Дональд Трамп назвал примерные сроки проведения военного парада.

По его словам, цель парада — отдать дань уважения ветеранам и действующим военным.

«Я хотел бы провести парад, многие генералы хотели бы провести парад, чтобы отпраздновать то, что мы делаем», — сказал Трамп в интервью Fox News, добавив, что мероприятие может состояться уже в этом году –– в День независимости США (4 июля) или в День ветеранов (11 ноября).

7 февраля сообщалось, что к рассмотрению различных вариантов проведения военного парада в Вашингтоне приступил Пентагон.

При этом власти Вашингтона не оценили идею Трампа и заявили, что «платить за парад он будет сам».