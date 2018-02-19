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СМИ узнали о возможном участии курсантов МЧС в Параде Победы

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение допустить курсантов учебных заведений МЧС к участию в Параде Победы на Красной площади в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

«На совещании, посвященном подготовке Парада Победы, министр обороны принял решение допустить курсантов к прохождению торжественным маршем по Красной площади на параде», — сказал собеседник агентства.

Ранее Минобороны опубликовало список участников парада, в котором отсутствовали расчеты МЧС. По некоторым данным, ситуация стала следствием скандала с курсантами Академии гражданской защиты, которые выложили в интернет видео в поддержку студентов Ульяновского института гражданской авиации.

В середине января текущего года в Сети было опубликовано видео, на котором курсанты УИГА танцуют под песню Satisfactiоn в общежитии вуза. 

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