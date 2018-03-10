Директор «Современника» пообещал разобраться в ситуации с Ефремовым

Директор московского театра «Современник» Игорь Попов заявил, что разбираться в ситуации с актером Михаилом Ефремовым, произошедшей на гастролях в Самаре, будут в субботу, 10 марта.

Ранее несколько зрителей спектакля «Не становись чужим» пожаловались в соцсетях на то, что артист опоздал на полчаса, выступал якобы в состоянии алкогольного опьянения и хамил присутствующим.

Попов отметил, что сам он не был на гастролях в Самаре.

«Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра», — сказал директор театра журналистам «РИА Новости» в пятницу.

Сам Ефремов заявил, что самарская зрительница, написавшая отзыв в соцсетях, не вполне поняла спектакль по пьесе английского драматурга Гарольда Пинтера.