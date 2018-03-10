Митинги с требованием отставки правительства прошли в Словакии

Митинги с требованием отставки правительства премьер-министра Роберта Фицо и объявления в Словакии досрочных парламентских выборов прошли 9 марта в Братиславе, а также еще в 50 городах и крупных населенных пунктах страны.

По данным местных СМИ, в акциях протеста приняли участие более 30 тыс. граждан.

Ораторы, выступившие на массовом митинге в центре Братиславы, обвинили кабмин Словакии в поддержке коррупционеров, передает ТАСС.

Митинги прошли под лозунгом «За лучшую Словакию». Они были организованы оппозицией, которую активно поддержал президент республики Андрей Киска. Поводом для манифестаций послужило убийство в конце февраля братиславского журналиста Яна Куциака и его невесты.

Журналист занимался расследованием связей политиков с итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета». Два помощника премьера, чьи имена фигурировали в его неоконченном материале, покинули свои посты. В отставку подал и министр культуры Марек Мадярич, ведомство которого курирует СМИ.