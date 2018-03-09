В Смоленске сгорела маршрутка

В Смоленске на одной из улиц загорелся маршрутный микроавтобус. В машине не было пассажиров, пожарные приехали через 15 минут. До приезда специалистов водитель сам пытался потушить пожар. Маршрутка принадлежит одной из крупных транспортных компаний города.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.