Ракета-носитель «Союз» со спутниками связи стартовала с Куру

Российская ракета-носитель «Союз» со спутниками связи стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямую трансляцию ведет компания-оператор космодрома Arianespace.

Запуск был отложен на 33 минуты из-за сильного ветра на высоте 10 км. Изначально старт планировался на 19:37 мск, пуск был произведен в 20:10.

«Союз» выведет на орбиту четыре спутника коммуникационной системы O3b MEO (Medium Earth Orbit - среднеорбитальные спутники Земли) для оператора SES. Вывод обеспечит российский разгонный блок «Фрегат-МТ», космические аппараты начнут отделяться от разгонного блока через 2 часа после запуска.

Изначально пуск планировался на 6 марта, однако потом дату перенесли на 9 марта. Сообщалось, что это «позволит провести дополнительные проверки в связи с возобновлением запусков с космодрома во Французской Гвиане».

Спутники коммуникационной системы O3b три раза выводились на орбиту российскими «Союзами» с космодрома Куру — в июне 2013 года, июле и декабре 2014 года. В октябре 2017 года на космодроме отмечали шестилетие с момента запуска «Союза».