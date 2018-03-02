Ракету-носитель Atlas V с метеорологическим спутником запустили в США

Тяжелая ракета-носитель Atlas V с метеорологическим спутником GOES-S стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), передает ТАСС.

По данным агентства, запуск ракеты осуществила американская компания United Launch Alliance. Ракета была запущена в 17:02 (01:02 мск). Данный аппарат оснащен оборудованием, позволяющим наблюдать за Землей и Солнцем для исследования океанов и атмосферы по поручению Национального управления США. При помощи спутника планируется получать информацию о стихийных бедствиях, в числе которых бури, ураганы, наводнения, а также лесные пожары, извержения вулканов и пылевые бури.

Ожидается, что GOES-S станет частью единой системы для наблюдения за окружающей средой.

Как сообщал портал iz.ru, в январе 2018 года в США состоялся запуск ракеты Atlas V с военным спутником GEO-4, предназначенным для оповещений о применении боевых ракет.