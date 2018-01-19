В США отложили запуск ракеты Atlas V с военным спутником

В США из-за технической неисправности на сутки отложили запуск ракеты Atlas V с военным спутником GEO-4, который предназначен для оповещений о применении боевых ракет.

Старт был запланирован американской компанией United Launch Alliance на 19 января, однако из-за неполадок с системой подачи жидкого кислорода его перенесли на следующий день.

Как ожидается, запуск ракеты-носителя Atlas V с космодрома на мысе Канаверал состоится 20 января (в 3:48 мск), сообщается на сайте компании.

United Launch Alliance запустила уже три спутника GEO-4 с программой SBIRS, которые способны предупреждать о ракетном нападении и осуществлять техническую разведку.