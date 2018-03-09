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Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесен на полчаса из-за ветра на высоте

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Фото: Global Look Prees/Martina Herzog
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Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с четырьмя европейскими телекоммуникационными аппаратами с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«Запуск отложен на 20:10 мск в связи с сильным ветром на высоте 10 км. Задержка запуска пока составит 33 минуты», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Вывод на целевую орбиту обеспечит российский разгонный блок «Фрегат-МТ».

Гвианский космодром является уникальным из-за своего географического положения: именно он был признан экспертами оптимальным местом для запуска спутников на геостационарную орбиту. 

В апреле 2017 года во Французской Гвиане несколько недель проходили забастовки и митинги, в ходе которых протестующие требовали предоставить территории большую автономию. Космодром тогда заблокировали местные жители, что привело к трем отложенным запускам.

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