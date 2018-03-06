Falcon 9 с испанским спутником стартовала с космодрома во Флориде

Компания SpaceX произвела пуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным испанским спутником Hispasat 30W-6 на мысе Канаверал во Флориде. Американская компания также ведет трансляцию вывода аппарата на орбиту.

Ракета стартовала с космодрома 6 марта в 8:33 мск. Она должна вывести на околоземную орбиту спутник Hispasat 30W-6, который будет транслировать телевизионные и видеосигналы, а также обеспечит широкополосный доступ в интернет в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Северной Африке.

Ранее основатель корпорации Илон Маск сообщал, что испанский спутник станет самым тяжелым грузом, который эта ракета когда-либо доставляла на орбиту.

22 февраля ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту другой испанский спутник PAZ, который предназначен для передачи радиолокационных данных военным, правительственным и коммерческим клиентам в Испании.