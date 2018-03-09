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Пострадавшим от интернет-мошенников в Китае вернули $47 млн за 2017 год

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Власти Китая вернули обманутым телекоммуникационными мошенниками гражданам страны около 300 млн юаней (около $47 млн) за 2017 год. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР.

Как пишет ТАСС, по нормам законодательства страны, дело о телекоммуникационном мошенничестве считается закрытым, если пострадавшим от противоправных действий возвращена сумма ущерба.

За прошедший год в стране было возбуждено около 537 тыс. подобных дел, что ниже показателя 2016 года на 6,1%. Вместе с тем министерству удалось повысить раскрываемость таких преступлений в 1,5 раза.

Ранее портал iz.ru писал, что в Китае прошло успешное испытание прототипа межконтинентальной квантовой сети — физики смогли с помощью квантового спутника «Мо-Цзы» передать данные китайского Синлуна в австрийский Грац.

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