Власти Китая заявили об исключительно мирном характере развития страны

Развитие Китая носит исключительно мирный характер и не представляет никакой угрозы третьим странам, заявил официальный представитель первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва Чжан Есуй.

Таким образом высокопоставленный чиновник прокомментировал вопрос о том, насколько Пекин намерен увеличить оборонные расходы в 2018 году, передает ТАСС.

«Развитие Китая никогда не будет представлять угрозы третьим странам… Военный бюджет должен отражать степень развития страны и ее интересы в сфере безопасности», — заявил Есуй.

Он добавил, что Китай не изменил свою оборонную политику и по-прежнему выделяет на оборону долю ВВП меньше, чем другие страны. При этом он не назвал точную сумму, на которую будет увеличен оборонный бюджет Китая.

Напомним, оборонный бюджет Китая занимает по объемам второе место в мире после США. В 2017 году он был увеличен на 7% и достиг исторической отметки в 1 трлн юаней (около $151,97 млрд).

Напомним, ранее посол КНР в США Цуй Тянькай на приеме по случаю празднования китайского Нового года заявил, что любые стратегии конфронтации в отношении Китая опасны, и призвал не бояться того, что КНР идет собственным путем развития.