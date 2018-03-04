Прямой эфир

Власти Китая заявили об исключительно мирном характере развития страны

0
Фото: Global Look Press/Li Xin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Развитие Китая носит исключительно мирный характер и не представляет никакой угрозы третьим странам, заявил официальный представитель первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва Чжан Есуй.

Таким образом высокопоставленный чиновник прокомментировал вопрос о том, насколько Пекин намерен увеличить оборонные расходы в 2018 году, передает ТАСС.

«Развитие Китая никогда не будет представлять угрозы третьим странам… Военный бюджет должен отражать степень развития страны и ее интересы в сфере безопасности», — заявил Есуй.

Он добавил, что Китай не изменил свою оборонную политику и по-прежнему выделяет на оборону долю ВВП меньше, чем другие страны. При этом он не назвал точную сумму, на которую будет увеличен оборонный бюджет Китая.

Напомним, оборонный бюджет Китая занимает по объемам второе место в мире после США. В 2017 году он был увеличен на 7% и достиг исторической отметки в 1 трлн юаней (около $151,97 млрд).

Напомним, ранее посол КНР в США Цуй Тянькай на приеме по случаю празднования китайского Нового года заявил, что любые стратегии конфронтации в отношении Китая опасны, и призвал не бояться того, что КНР идет собственным путем развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Австралия не рассматривает Россию и КНР в качестве угрозы
Законодатели в КНР обсудят разрешение семьям иметь третьего ребенка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017