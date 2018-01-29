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Австралия не рассматривает Россию и КНР в качестве угрозы

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Фото: Global Look Press/Justin Qian/Xinhua
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Австралия дистанцировалась от разработанной Пентагоном новой стратегии национальной обороны, в которой Россия и Китай названы угрозой миру и безопасности.

Об этом заявила глава МИД Австралии Джулия Бишоп.

«У нас точно другая точка зрения на Россию и Китай. Мы не видим военной угрозы Австралии со стороны России и Китая», — сказала министр в интервью телеканалу Sky News Australia.

По ее словам Австралия продолжает тесно работать с Китаем.

«Мы проводим с Китаем, как и другими странами региона, совместные военные учения, и продолжим это», — отметила Бишоп.

19 января Пентагон обнародовал основные положения новой «Национальной оборонной стратегии», в которой соперничество с РФ и КНР называется основным приоритетом. 

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