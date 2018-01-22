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Китай призвал Россию совместно противостоять давлению со стороны США

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Фото: REUTERS/Stringer
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Москва и Пекин должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона. Об этом заявил военный атташе посольства Китая в России генерал-майор Куй Яньвэй.

«США с западными странами в европейской части сдерживают Россию, а в азиатской части сдерживают Китай», — цитирует военного атташе «РИА Новости».

Куй Яньвэй напомнил на встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым, что Китай и Россия рассматриваются как угрозы для США в новой стратегии Пентагона, передает BFM.RU.

По мнению Куя Яньвэя, для обеспечения безопасности как в своих регионах, так и во всем мире Москве и Пекину необходимо вместе противодействовать глобальным угрозам и «вызовам со стороны США и их союзников».

В минувшую пятницу оборонное ведомство США обнародовало основные положения новой «Национальной оборонной стратегии», в которой соперничество с РФ и КНР называется основным приоритетом страны. Москва и Пекин представляют угрозу для безопасности и процветания США, считают в Пентагоне.

Документ американского ведомства изобилует абсурдными и ложными суждениями, заявили в китайском минобороны, призвав США «отказаться от мышления холодной войны».

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление, что Вашингтон не пытается вести нормальный диалог, стремится доказывать свое лидерство через «конфронтационные концепции».

По словам министра иностранных дел, подобной заряженности на русофобию не было даже во времена холодной войны. «Там были какие-то правила, взаимные приличия. Сейчас все приличия отброшены в сторону», — констатировал Лавров.

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