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Прототип «квантового интернета» создали в Китае

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Фото: Global Look Press/Christian Ohde
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Китайские физики с помощью квантового спутника «Мо-Цзы» впервые передали данные по защищенному каналу из китайского Синлуна в австрийский Грац, расстояние между которыми составляет 7,6 тыс. км.

«Для демонстрации работоспособности этой сети мы передали портрет Мо-Цзы из Пекина в Вену и отправили обратно карточку Эрвина Шредингера», — уточнили ученые в статье журнала Physical Review Letters. По словам китайских физиков, эксперимент поможет «конструировать межконтинентальные квантовые сети» для создания глобального квантового интернета.

В 2016 году Китай отправил в космос первый квантовый спутник связи Micius. Запуск дал старт серии экспериментов в области квантовой связи, которыми руководят физики из Научно-технического университета Китая. Как полагают ученые, в 2030 году квантовая сеть коммуникации может охватить ведущие страны мира, породив новый, квантовый интернет.

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