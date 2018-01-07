СМИ представили последствия атаки РФ на подводные интернет-кабели

Сетевое издание Wired спрогнозировало ситуацию, при которой российские подводные силы решат разрушить проложенные по дну океанов интернет-кабели.

Данная статья опубликована на фоне заявлений командования ВМС США, которое выражало обеспокоенность по поводу сохранности подводных линий коммуникаций из-за активности российских подводных лодок.

Командование британских морских сил заявило, что последствия могут быть катастрофическими. В частности, повреждение российскими подлодками подводных коммуникаций крайне негативно скажется на экономике Соединенного Королевства.

Однако, согласно мнению экспертов, угроза сильно преувеличена. Каждые несколько дней в мире повреждается один из 428 подводных кабелей. В большинстве случаев причиной являются землетрясения или корабли и их якоря.

Ранее портал iz.ru сообщал, что перебои с интернетом, возникшие в Крыму у одного из операторов связи, будут устранены к вечеру воскресенья.