ЦБ Китая считает криптовалюты ненадежным платежным средством

Народный банк Китая (ЦБ) отказался признать криптовалюты как платежное средство из-за их ненадежности. Об этом заявил глава банка Чжоу Сяочуань, передает «РИА Новости».

«Например, биткоин и другие цифровые валюты выходят на рынок слишком быстро, и они недостаточно надежны. Их слишком быстрое распространение может привести к негативному влиянию на потребителей», — сказал он.

Чжоу Сяочуань отметил, что ЦБ Китая против использования ненадежных продуктов в качестве платежного средства. Он подчеркнул, что слишком быстрое распространение может привести к непредсказуемым последствиям на финансовом рынке.

В 2017 году в Китае запретили операции ICO, а также в стране запретили сделки между юанем и биткоином.

«Виртуальные деньги вроде биткоина в настоящее время не признаются Народным банком Китая и банковской системой в качестве платежного средства вроде наличных денег», — добавил глава ЦБ Китая.

Чжоу Сяочуань также рассказал, что руководство Китая намеренно продолжать курс интернационализации юаня. Одним из шагов к этом станет открытие собственного финансового рынка.