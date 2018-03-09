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ЦБ Китая считает криптовалюты ненадежным платежным средством

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Народный банк Китая (ЦБ) отказался признать криптовалюты как платежное средство из-за их ненадежности. Об этом заявил глава банка Чжоу Сяочуань, передает «РИА Новости».

«Например, биткоин и другие цифровые валюты выходят на рынок слишком быстро, и они недостаточно надежны. Их слишком быстрое распространение может привести к негативному влиянию на потребителей», — сказал он.

Чжоу Сяочуань отметил, что ЦБ Китая против использования ненадежных продуктов в качестве платежного средства. Он подчеркнул, что слишком быстрое распространение может привести к непредсказуемым последствиям на финансовом рынке.

В 2017 году в Китае запретили операции ICO, а также в стране запретили сделки между юанем и биткоином.

«Виртуальные деньги вроде биткоина в настоящее время не признаются Народным банком Китая и банковской системой в качестве платежного средства вроде наличных денег», — добавил глава ЦБ Китая.

Чжоу Сяочуань также рассказал, что руководство Китая намеренно продолжать курс интернационализации юаня. Одним из шагов к этом станет открытие собственного финансового рынка.

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