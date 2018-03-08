Китай не планирует заменить США на международной арене

Китай не намерен заменять США на международной арене, как некоторые полагают.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Некоторые американцы рассматривают Китай как стратегического соперника и считают, что Китай заменит США на международной арене. Это стратегическое заключение абсолютно неверное», — цитирует его «РИА Новости».

По словам министра, между Китаем и США может существовать здоровая конкуренция, государства необязательно должны быть противниками.

«Китай и США могут быть соперниками, но необязательно противниками, и должны стремиться стать партнерами по сотрудничеству».

Ван И подчеркнул, что чем большие Китай развивается, тем больше его вклад в развитие других стран.

«Китай находится на пути модернизации. У Китая нет необходимости и желания заменять США на международной арене», — добавил глава МИД КНР.

Ранее сообщалось, что Китай пообещал подготовить «соответствующий и необходимый ответ», если власти США введут таможенные пошлины на импорт стали и алюминия.