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Китай не планирует заменить США на международной арене

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Китай не намерен заменять США на международной арене, как некоторые полагают.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Некоторые американцы рассматривают Китай как стратегического соперника и считают, что Китай заменит США на международной арене. Это стратегическое заключение абсолютно неверное», — цитирует его «РИА Новости».

По словам министра, между Китаем и США может существовать здоровая конкуренция, государства необязательно должны быть противниками.

«Китай и США могут быть соперниками, но необязательно противниками, и должны стремиться стать партнерами по сотрудничеству».

Ван И подчеркнул, что чем большие Китай развивается, тем больше его вклад в развитие других стран.

«Китай находится на пути модернизации. У Китая нет необходимости и желания заменять США на международной арене», — добавил глава МИД КНР.

Ранее сообщалось, что Китай пообещал подготовить «соответствующий и необходимый ответ», если власти США введут таможенные пошлины на импорт стали и алюминия.

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