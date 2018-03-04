Китай пригрозил США ответом на ущемление торговых интересов

Власти Китая не будут сидеть сложа руки, в случае если США будут угрожать китайским торговым интересам, однако Пекин не намерен развязывать торговую войну с Вашингтоном и нацелен на развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере, заявил официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей̆ (ВСНП), бывший заместитель министра иностранных дел Чжан Есуй.

«Китай не стремится к торговой войне в США, но, в случае если США предпримут действия, способные навредить интересам КНР, мы не будем сидеть сложа руки, а примем необходимые меры», — приводит «РИА Новости» заявление представителя ВСНП.

Он добавил, что Китай и США развивают взаимовыгодные торговые отношения, товарооборот между странами достиг $580 млрд, при этом естественным является и присутствие разногласий.

Есуй призвал Вашингтон к урегулированию разногласий посредством взаимного открытия рынков и работы для поиска взаимоприемлемых решений. Он заявил также, что Китай и США имеют гораздо больше общих интересов, чем различий, и сотрудничество является единственно верным выбором для двух стран.