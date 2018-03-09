Valve вернется к разработке компьютерных игр после многолетнего затишья

Создатель шутеров Half Life и диологии головоломок Portal, американская компания Valve вернется к производству компьютерных игр после пяти лет затишья. Об этом 9 марта сообщил глава студии Гейб Ньюэлл в ходе презентации карточной игры Artifact по вселенной Dota 2.

«Artifact — первая из нескольких игр, которые мы собираемся выпустить. Ура! Valve снова начинает работать над играми! Мы не будем говорить об этом сегодня. Но в нашем колчане появилась новая стрела», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Гейб Ньюэлл отметил, что теперь у студии есть возможности создавать как программное, так и аппаратное обеспечение. Он также сообщил, что сейчас компания работает над созданием однопользовательской игры, но пока не стал разглашать подробностей ее разработки.

Релиз карточной игры состоится Artifact до конца 2018 года. Проект также будет выпущен на мобильных платформах, но его портирование завершат к середине 2019 года.

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