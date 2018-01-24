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Apple выпустит дешевую версию компьютеров MacBook

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Фото: Global Look Prees/Oleksiy Maksymenko
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Компания Apple планирует в 2018 году прекратить продажу своего ультрабука MacBook Air.

Об этом пишет издания Digitimes.

Сообщается, что Apple в прошлом году заказала у производителя комплектующих для электроники GIS большую партию 13-дюймовых ЖК-панелей. Сейчас компания поставляет Apple около 300 тыс. панелей в месяц, к концу года этот показатель должен вырасти минимум вдвое.

По мнению аналитиков The Sun, поставки 13-дюймовых дисплеев означают, что Apple откажется от производства своего ультрабука в пользу нового ноутбука.

Ожидается, что новая бюджетная модель по характеристикам будет приближена к старой, но ее стоимость не превысит $1 тыс. Точная дата выхода и цена пока неизвестны.

Ранее 24 января стало известно, что в 2018 году Apple собирается выпустить сразу три новые модели смартфонов iPhone. Одной из главных новинок станет 6,1-дюймовая модель стоимостью $700 без 3D-тач, которая позволяет различать силу нажатия на экран и одновременно оповещать пользователя об этом.

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