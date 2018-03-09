Стала известна дата визита папы римского в Литву

Папа Римский Франциск посетит осенью Литву с государственным визитом. Об этом сообщает в пятницу, 9 марта, пресс-служба президента страны, передает «РИА Новости».

Визит Понтифика намечается на сентябрь, Ватикан официально подтвердил эту информацию. В сообщении пресс-службы президента Литвы отмечается, что визит папы римского в страну – историческое событие.

«В пятницу Ватикан официально подтвердил, что по приглашению президента Литвы и Католической церкви папа Римский посетит Литву с государственном визитом 22-23 сентября», – говорится в сообщении. Государственный визит папы римского начнется со встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте, затем литовский лидер и папа Римский поздравят граждан страны на площади имени Симонаса Даукантаса в Вильнюсе.

Ранее сообщалось, что папа римский призвал к немедленному прекращению насилия в Сирии.