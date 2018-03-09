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План дегазации полигона «Ядрово» представят на следующей неделе

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Министерство экологии Подмосковья представит карту по дегазации полигона «Ядрово» в Волоколамском районе области на следующей неделе. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как пояснили в министерстве, согласно утвержденной инвестиционной программе руководства ООО «Ядрово» установка системы дегазации запланирована на 2018-2019 годы, однако из-за жалоб жителей на неприятный запах эта работа будет выполнена в ближайшие месяцы.

«Старое тело полигона будет закрыто, увеличена поставка на него чистых грунтов для локализации несанкционированных выбросов свалочного газа, в дальнейшем оно будет рекультивировано. В начале следующей неделе будет представлена подробная дорожная карта всех необходимых мероприятий», — приводит «РИА Новости» слова первого замминистра экологии Московской области Павел Кириллов.

По данным пресс-службы, сейчас специалисты формируют карту мест выбросов газа. Эти утечки должны быть ликвидированы в течение трех месяцев. Для наблюдения за окружающей средой по по периметру «Ядрово» установлен круглосуточный экологический контроль.

7 марта на полигоне был введен режим ЧС, необходимый для ликвидации последствий выбросов. Причинами появления неприятного запаха могли стать недостаточная пересыпка полигона и нарушение защитного слоя при работе тяжелой техники. Как отметил министр экологии Подмосковья Александр Коган, опасность жизни и здоровью местных жителей отсутствует.

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