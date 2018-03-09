Прямой эфир

МЧС на Камчатке приведено в режим повышенной готовности из-за циклона

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения приведены в режим функционирования «повышенная готовность» в связи с циклоном, во власти которого 10 марта окажутся три района и два городских округа Камчатки.

Об этом сообщает краевой Центр управления в кризисных ситуациях ведомства со ссылкой на данные метеорологов.

Отмечается, что в Петропавловске-Камчатском, Вилючинском городских округах, а также в Елизовском, Усть-Большерецком и на юге Мильковского районов прогнозируется сильный снег, метель. На дорогах возможна гололедица и снежные заносы.

Скорость ветра может достигать 23-30 метров в секунду. В горных районах объявлена лавинная опасность.

Спасатели рекомендуют жителям во время непогоды отказаться от поездок. Туристам советуют не выходить на маршруты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Второе за сутки землетрясение произошло у берегов Камчатки
Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017