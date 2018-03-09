МЧС на Камчатке приведено в режим повышенной готовности из-за циклона

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения приведены в режим функционирования «повышенная готовность» в связи с циклоном, во власти которого 10 марта окажутся три района и два городских округа Камчатки.

Об этом сообщает краевой Центр управления в кризисных ситуациях ведомства со ссылкой на данные метеорологов.

Отмечается, что в Петропавловске-Камчатском, Вилючинском городских округах, а также в Елизовском, Усть-Большерецком и на юге Мильковского районов прогнозируется сильный снег, метель. На дорогах возможна гололедица и снежные заносы.

Скорость ветра может достигать 23-30 метров в секунду. В горных районах объявлена лавинная опасность.

Спасатели рекомендуют жителям во время непогоды отказаться от поездок. Туристам советуют не выходить на маршруты.