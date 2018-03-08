Грузия пообещала ЕС снизить число своих нелегальных мигрантов в Европу

Грузия будет тесно работать с Евросоюзом для снижения потока нелегальной миграции из республики в страны сообщества. Об этом в четверг, 8 марта, заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

«Власти Грузии пообещали тесно работать с ЕС для реализации целевых мер по снижению нелегальной миграции в страны Евросоюза при злоупотреблении правом безвизового въезда», – цитирует его ТАСС.

Аврамопулос добавил, что безвизовый режим несет в себе и ответственность, и Тбилиси должен разъяснять недопустимость необоснованных запросов о предоставлении политического убежища в ЕС.

20 февраля Европейское агентство пограничной и береговой охраны заявило, что приток иммигрантов, которые незаконно прибыли в страны — члены ЕС в 2017 году, уменьшился на 60%.

Отмечается, что у мигрантов большой популярностью теперь пользуется путь через Испанию, а не через Балканские страны, как раньше.