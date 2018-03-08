Супруги арестованы в Италии за насилие над девушкой-инвалидом

Семейная пара арестована в Италии по подозрению в мошенничестве и сексуальном насилии в отношении девушки-инвалида из Белоруссии.

В ходе расследования установлено, что 22-летняя потерпевшая приезжала к жителям города Форли с 10 лет по программе реабилитации жителей зоны, пораженной после аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает «РИА Новости».

В 2014 году во время одного из таких визитов девушка упала с велосипеда и стала почти полным инвалидом. Обвинение полагает, что итальянцы решили присвоить себе все страховые выплаты, которые по закону полагались гражданке Белоруссии. По версии следствия, супруги присвоили себе 2 млн 120 тыс. евро. Также следователи обвиняют супружескую чету в сексуальном насилии над девушкой, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что мексиканский город Лос-Кабос находится на первом месте в списке из 50 самых опасных городов мира по итогам прошлого года.