В Японии зафиксировано рекордное число случаев насилия над детьми

Японская полиция в 2017 году зафиксировала рекордное число случаев физического и психологического насилия над детьми и подростками в возрасте до 18 лет. По данным ведомства, в прошлом году были запротоколированы 65,4 тыс. подобных инцидентов, а материалы о них переданы в органы защиты несовершеннолетних.

Такие данные приводятся в опубликованном в четверг, 8 марта, докладе Главного полицейского управления Японии. Рубеж в 60 тыс. случаев был преодолен впервые с начала ведения такой статистики в 2004 году, сообщает агентство Киодо.

Отмечается, что полиция взяла под защиту почти 4 тыс. несовершеннолетних, поскольку была угрозу их жизни и здоровью. Другими случаями занимаются центры по проблемам детей, которые, в частности, предоставляют убежище пострадавшим, передает ТАСС.

Сообщается, что в прошлом году были убиты, в том числе родителями, 58 детей и подростков. Больше всего, говорится в докладе, к физическому насилию склонны биологические отцы пострадавших.

В Японии задержан гражданин США по подозрению в похищении, убийстве и расчленении девушки, которая ходила с ним на свидание. Об ее исчезновении стало известно 16 февраля.