Семья убитой американцем в Японии девушки просит компенсацию у властей США

Семья японской девушки, убитой бывшим морским пехотинцем США, намерена требовать с американского правительства выплату компенсации вместо осужденного. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на адвоката потерпевших.

Напомним, 33-летний Кеннет Франклин Синдзато был приговорен к пожизненному тюремному заключению за убийство 20-летней жительницы префектуры Окинава, совершенное в 2016 году. Тело Рины Симабукуро нашли спустя месяц, а в машине экс-морпеха были обнаружены следы ДНК убитой, что и послужило основанием для ареста.

Позднее мужчина признался, что задушил девушку, нанес ей ножевые ранения и избавился от трупа. Однако свои действия он назвал непреднамеренными. Суд приговорил Синдзато к пожизненному заключению и выплате денежной компенсации, сумма которой не разглашалась.

Сторона защиты заявила, что у обвиняемого нет возможности совершать выплаты. В связи с этим родственники убитой намерены подать требование к правительству США о выплате им компенсации вместо осужденного американца.

Убийство получило в обществе большой резонанс, а премьер-министр Японии Синдзо Абэ лично выразил протест Бараку Обаме, который на тот момент занимал пост президента США. В начале 2017 года страны подписали протокол о сокращении числа гражданских служащих американских военных баз, введении комендантского часа, а затем и «сухого закона».