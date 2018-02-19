Прямой эфир

Семья убитой американцем в Японии девушки просит компенсацию у властей США

0
Фото: Global Look Prees/Rodrigo Reyes Marin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семья японской девушки, убитой бывшим морским пехотинцем США, намерена требовать с американского правительства выплату компенсации вместо осужденного. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на адвоката потерпевших.

Напомним, 33-летний Кеннет Франклин Синдзато был приговорен к пожизненному тюремному заключению за убийство 20-летней жительницы префектуры Окинава, совершенное в 2016 году. Тело Рины Симабукуро нашли спустя месяц, а в машине экс-морпеха были обнаружены следы ДНК убитой, что и послужило основанием для ареста.

Позднее мужчина признался, что задушил девушку, нанес ей ножевые ранения и избавился от трупа. Однако свои действия он назвал непреднамеренными. Суд приговорил Синдзато к пожизненному заключению и выплате денежной компенсации, сумма которой не разглашалась.

Сторона защиты заявила, что у обвиняемого нет возможности совершать выплаты. В связи с этим родственники убитой намерены подать требование к правительству США о выплате им компенсации вместо осужденного американца.

Убийство получило в обществе большой резонанс, а премьер-министр Японии Синдзо Абэ лично выразил протест Бараку Обаме, который на тот момент занимал пост президента США. В начале 2017 года страны подписали протокол о сокращении числа гражданских служащих американских военных баз, введении комендантского часа, а затем и «сухого закона». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет японской авиакомпании совершил экстренную посадку в Токио
Япония зарегистрировала внешнеторговый дефицит в $8,9 млрд

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017