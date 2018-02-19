Япония зарегистрировала внешнеторговый дефицит в $8,9 млрд

Япония впервые за восемь месяцев зафиксировала дефицит внешней торговли на отметке $8,9 млрд (¥943,4 млрд). Об этом свидетельствуют данные министерства финансов страны, обнародованные в понедельник, 19 февраля.

Внешнеторговый баланс оказался в минусе из-за увеличения импорта совокупно с ростом цен на нефть, при этом дефицит внешней торговли в Японии был зафиксирован впервые за восемь месяцев.

Сообщается, что импорт превысил прошлогодний показатель на 7,9 процента и составил $66,2 млрд. Экспорт по состоянию на январь 2018 года вырос на 12,2 процента и составил более $57,3 млрд.

Также на 2,9 процента вырос импорт из России, составив $1,26 млрд. При этом его основу в размере почти $910 млн составляют поставки минерального топлива. Экспорт в Россию показал рост в 42,6 процента и составил $584,3 млн.