Госсовет Крыма увеличил дефицит бюджета на 2018 год

Парламент Крыма утвердил рост дефицита бюджета на 2018 год и увеличил расходную часть на 687 млн рублей. По словам спикера парламента Владимира Константинова, эти средства направят в уставной капитал ГУП «Черноморнефтегаз» и в дорожный фонд.

Таким образом дефицит бюджета Крыма в 2018 году составит 3,1 млрд рублей. Министр финансов республики Ирина Кивико заявила, что покрыть дефицит местные власти намерены за счет продажи трех санаториев на побережье, передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, Кивико ранее заявила о росте доходов Крыма в 2017 году по сравнению с 2016 годом. По ее словам, доходы выросли с 37,8 млрд до 47 млрд рублей, то есть более чем на 9 млрд рублей.