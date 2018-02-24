В Японии американец подозревается в жестоком убийстве девушки

В Японии задержан гражданина США по подозрению в похищении, убийстве и расчленении девушки, которая ходила с ним на свидание. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщает агентство Киодо.

По информации полиции, 27-летняя жительница города Санда встречалась в Осаке с 26-летним гражданином США Евгением Байрактаром. Данные с камер видеонаблюдения зафиксировали, как 16 февраля они вместе вошли в жилой дом, квартиры снимают, в основном, туристы. Однако больше на видеозаписях девушка не появлялась.

На следующий день мать девушки объявила ее в розыск. На кадрах с камер видеонаблюдения от 18 февраля было видно, как американец несколько раз выходил и входил в дом с вместительной дорожной сумкой. Через некоторое время он уехал из Осаки и был задержан в префектуре.

Сообщается, что полицейские в ходе расследования нашли в соседней квартире чемодан с отрезанной головой, которая может принадлежать пропавшей девушке. Другие части тела пока не обнаружены.

В американском городе Алоха жестоко расправились с моделью Сарой Жгоул. Ее тело обнаружили 25 января в двух чемоданах в багажнике автомобиля BMW. Оно было сильно изуродовано, преступник ее обезглавил и расчленил.