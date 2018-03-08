Министр обороны Испании обвинила Москву в попытках дестабилизировать ЕС

Глава Минобороны Испании Мария Долорес де Коспедаль обвинила Россию в попытка дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе. Об этом пишет агентство EFE.

Как передает ТАСС, такое заявление председатель военного ведомства королевства сделала на встрече с парламентариями от Европейской народной партии. В ответ на вопрос о приписываемом России вмешательстве во внутриполитические дела государства Мария Долорес де Коспедаль заявила, что «эта восточная страна» пытается дестабилизировать Евросоюз. При этом глава министерства призвала противостоять «демагогии и популизму».

«На нас лежит ответственность защищать то, что мы смогли вместе построить», — заявила министр.

В российском МИДе неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства во внутренние дела других стран. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что к таким методам могут прибегать, чтобы отвлечь жителей страны от внутренних проблем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится о возможном вмешательстве России в парламентские выборы в стране, которые должны пройти в ноябре.