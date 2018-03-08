Первую в мире женскую криптовалюту создали в Шотландии

Шотландская баронесса Мишель Мон заявила о создании женской криптовалюты Equi, которая будет основываться на блокчейне Ethereum. Об этом в четверг, 8 марта, пишет Forbes.

Как полагают обозреватели журнала, этот шаг можно считать началом процесса привлечения женской аудитории в криптоиндустрию. С введением Equi в этой области появится новый критерий — гендерный. Ранее криптовалюту можно было разделить по отраслевым, финансовым, географическим и технологическим особенностям.

Инициатор токена пока не разглашает его технические характеристики и цели.

Ранее замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Козырев предложил создать в России специальную биржу криптовалют, на которой токены можно будет обменивать на реальные деньги.