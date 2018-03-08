Прямой эфир
Сюжет:

Первую в мире женскую криптовалюту создали в Шотландии

0
Фото: Global Look Press/Michael Weber
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шотландская баронесса Мишель Мон заявила о создании женской криптовалюты Equi, которая будет основываться на блокчейне Ethereum. Об этом в четверг, 8 марта, пишет Forbes.

Как полагают обозреватели журнала, этот шаг можно считать началом процесса привлечения женской аудитории в криптоиндустрию. С введением Equi в этой области появится новый критерий — гендерный. Ранее криптовалюту можно было разделить по отраслевым, финансовым, географическим и технологическим особенностям.

Инициатор токена пока не разглашает его технические характеристики и цели.

Ранее замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Козырев предложил создать в России специальную биржу криптовалют, на которой токены можно будет обменивать на реальные деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Mail.ru Group разрешила платить криптовалютой за размещение рекламы
Намайнились
Почему блокчейн вдохновил скульпторов и как выглядит алтарь поклонения биткоинам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017