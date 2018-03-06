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Mail.ru Group разрешила платить криптовалютой за размещение рекламы

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Холдинг Mail.ru Group начал принимать криптовалюту за размещение рекламы на своих площадках. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Расплатиться подобным образом можно будет за рекламу на портале Mail.Ru и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«С сегодняшнего дня в рекламной платформе myTarget за размещение рекламы на всех проектах Mail.Ru Group и в партнерской сети можно заплатить в Bitcoin (BTC) или Bitcoin Cash (BCC), а владельцы участвующих в сети площадок и приложений уже в ближайшем будущем смогут получать доход в криптовалюте», –– говорится в сообщении компании.

Осуществляться прием платежей в биткоинах и биткэше будет через собственный международный проект компании My.com, для этого используется система обработки платежей BitPay.

Первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев также сообщил, что в дальнейшем планируется расширить возможности платформы myTarget.

«Платформа myTarget станет стартовым полигоном для экосистемы, которая в дальнейшем будет развиваться, включая в себя другие продукты Mail.Ru Group, в том числе проекты игрового направления», — отметил Сергеев.

В феврале стало известно, что Mail.ru Group запустила сервис для коллективных онлайн-покупок, благодаря которому пользователи смогут кооперироваться, чтобы приобретать вещи со скидкой.

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