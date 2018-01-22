Mail.ru Group планирует приобрести киберспортивный холдинг ESforce

Компания Mail.ru Group намерена приобрести 100% акций киберспортивного холдинга ESforce. Как пишет RNS со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники, стороны уже договорились о сделке.

«Mail.Ru Group договорилась о покупке ESforce», — пояснил собеседник агентства. Другой источник отметил, что сумма сделки между двумя холдингами может составить $150 млн. По его словам, компании объявят о ней в ближайшее время.

Вместе с тем собеседник агентства пояснил, что Mail.ru Group собирается развивать сотрудничество с киберспортивным холдингом по модели сделки с издателем мобильных игр Pixonic. Таким образом, ESforce может остаться самостоятельным холдингом в составе компании, а также получить доступ к аудитории ее сервисов и выход на международные рынки.

Совладельцами ESforce являются предприниматель Антон Черепенников и USM Holdings Алишера Усманова.

20 декабря портал iz.ru писал, что интернет-компания Mail.ru Group совместно с телекоммуникационной компанией «Мегафон» планируют создать структуру для реализации совместных проектов в рамках экосистемы цифровых продуктов.