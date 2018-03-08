Японские ученые создали супермонстра для защиты фермеров

Супермонстра для защиты полей фермеров от набегов диких кабанов создали японские ученые. Об этом рассказала Daily Star в четверг, 8 марта.

Внешне «Супермонстр» похож на волка, у него реалистичный мех и багровые светящиеся глаза. При приближении кабанов робот начинает громко выть, сообщает РЕН ТВ.

Стоимость такого робота составит порядка 3480 фунтов стерлингов.

11 января компания Sony представила в своей токийской штаб-квартире нового электронного робота-собаку aibo с элементами искусственного интеллекта. Первые устройства передали владельцам, которые приобрели новинку на предварительных интернет-торгах.

Робот имеет размер крупного щенка и более реалистичные очертания. Он может лаять, играть, двигать ушами и реагирует на прикосновения.

Также «дружка» оснастили двумя камерами, которые позволяют ему различать хозяев и посторонних людей, а также находить путь к зарядке. Кроме того, робот постоянно подключен к интернету, что позволяет ему обмениваться информацией со своими собратьями и приобретать новые навыки.