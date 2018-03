Британский судья обиделся на фамилию футболиста и удалил его с поля

Главный судья матча английских футбольных клубов «Хемел Хемпстед Таун» и «Ист Таррока» удалил игрока Санчеза Уотта из-за его фамилии. Об этом сообщает «Газета.ру».

Ошибка произошла после того, как арбитр поинтересовался фамилией футболиста, и услышав в ответ «Уотт» (созвучно с вопросом «Что?» на английском), решил, что игрок издевается и показал ему красную карточку.

Команда попыталась прояснить ситуацию и оспорила решение судьи. Уотт смог вернуться на поле и даже забил гол. «Хемел» победил «Ист Тарроку» со счетом 2:0.

The phantom red card at @hemelfc



This seemed to happen:



The Ref asks Sanchez Watt for his name.



Watt gives it repeatedly but the ref hears it as ‘What? What?’



The ref shows him a red for dissent.



Parkes explains to the ref who rescinds the card.



@NonLeagueCrowd @HemelFans pic.twitter.com/z14PtEcGJZ