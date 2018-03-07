Братья Березуцкие не сыграют за сборную России на ЧМ-2018

Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий сообщил о том, что они с братом Алексеем приняли решение завершить карьеру в сборной России.

В марте 2017 года братья Березуцкие уже объявляли о намерении покинуть национальную команду, однако окончательное решение было принято только сейчас.

«Год назад я принял решение приостановить выступления за сборную России. Учитывая возраст и, самое главное, состояние здоровья, я понял, что необходимо сосредоточиться на игре за свой клуб. Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца и фактически только мартовский сбор с контрольными играми против Бразилии и Франции, считаю, что нужно четко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей завершаем выступления за национальную команду», — цитирует Василия «Спорт-Экспресс».

Данное решение футболисты приняли, несмотря на то что в последние два месяца сразу несколько защитников сборной, среди которых Виктор Васин, Марио Фернандес (ЦСКА) и Георгий Джикия («Спартак») получили травмы.

«Сегодня мы пообщались со Станиславом Черчесовым (главный тренер. –– iz.ru.), и я постарался ему объяснить. Уверен, что тренерский штаб найдет замены травмированным ребятам и достойно выйдет из этой ситуации», — отметил футболист.

Последний раз братья появлялись в составе национальной команды в 2016 году.



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