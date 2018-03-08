Японская биржа объяснила кражу криптовалюты на $400 млн атакой вируса

Кража криптовалюты NEM примерно на $400 млн с японской криптовалютной биржи Coincheck была осуществлена путем заражения компьютеров ее служащих специально разработанным вирусом.

Об этом в четверг, 8 марта, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на руководство биржи.

В ходе расследования выяснилось, что вирус попал в систему через сообщение электронной почты.

В конце января хакеры вывели со счетов одной из крупнейших японских криптобирж Coincheck более 500 млн единиц токенов NEM на сумму $396 млн. Инцидент затронул около 260 тыс. человек.

Coincheck заявила, что возместит потери клиентов от хакерской атаки из собственных средств.