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Билл Гейтс рассказал об опасностях криптовалют

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Javier Rojas
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Основатель американской IT-компании Microsoft Билл Гейтс назвал использование криптовалют «очень рискованным» делом, напомнив о большом масштабе спекуляций на рынке электронных денег.

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Гейтс также заявил, что анонимность криптовалют позволяет использовать их для отмывания денег, спонсирования терроризма и другой незаконной деятельности. 

«Наличные деньги тоже могут использоваться для таких дел, но их передача требует физического присутствия, а это всё усложняет», — подчеркнул Гейтс в открытом интервью с пользователями портала Reddit

Как писал портал iz.ru, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин заявил, что стоимость  биткоина может в 2018 году вырасти до $50 тыс.

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