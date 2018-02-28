Билл Гейтс рассказал об опасностях криптовалют
Основатель американской IT-компании Microsoft Билл Гейтс назвал использование криптовалют «очень рискованным» делом, напомнив о большом масштабе спекуляций на рынке электронных денег.
Гейтс также заявил, что анонимность криптовалют позволяет использовать их для отмывания денег, спонсирования терроризма и другой незаконной деятельности.
«Наличные деньги тоже могут использоваться для таких дел, но их передача требует физического присутствия, а это всё усложняет», — подчеркнул Гейтс в открытом интервью с пользователями портала Reddit.
Как писал портал iz.ru, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин заявил, что стоимость биткоина может в 2018 году вырасти до $50 тыс.